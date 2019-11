A la tercera va la vençuda

La creació d’una voravia entre la Massana, Erts i Arinsal va ser la proposta guanyadora dels pressupostos participatius d’aquest any després de quedar-se a les portes en les últimes dues edicions. “Estem molt contents que aquesta hagi estat la proposta guanyadora, a partir d’ara hi haurà més seguretat per als vianants que van de la Massana a Erts i a Arinsal”, va explicar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va aprofitar per destacar els 964 vots que va reunir la iniciativa, un 26% dels vots totals.

La construcció de la voravia, però, haurà d’esperar l’eixample de la carretera a la