Els fiscals Alfons Alberca i Monique Olivier han signat un acord de col·laboració per matenir les relacions entre ambdòs països en la lluita contra el contraban, el blanqueig de capitals i la deliqüència

Més cooperació judicial entre França i Andorra El fiscal Alfons Alberca i la fiscal de la Cour d'Appel de Tolosa, Monique Olivier Fernando Galindo

Actualitzada 04/11/2019 a les 13:53

Redacció Andorra la Vella

El fiscal general Alfons Alberca i la fiscal de la Cour d'Appel de Tolosa, Monique Olivier, han signat aquest matí un conveni de col·laboració entre França i Andorra per consolidar la cooperació jurídica i judicial i per intercanviar bones pràctiques en aquest àmbit. Segons Olivier els dos països es troben "amb les mateixes preocupacions" com són el contraban, el qual ha destacat com a "fenomen específic entre França i Andorra", o el blanqueig de capitals i la lluita contra la delinqüència. "Són demandes que compartim i sobre les quals hem de treballar conjuntament" ha expressat la fiscal francesa.