José Luis Tribaldo, el pres que va protagonitzar dimarts passat una fuga de pel·lícula de la presó, no gaudirà dels mateixos avantatges a partir d’ara. Per començar canvia la seva situació legal. Dijous a la tarda es va enfrontar a un judici ràpid i la seva condició deixa de ser de llibertat provisional per passar a ser de condemna ferma. L’evasió li costarà car, està de nou internat a la Comella amb una sentència ferma, i ja es pot oblidar de tornar a ocupar el mòdul del qual es va escapar, de manera premeditada, perquè ho tenia tot planejat per