La pobresa severa afecta el 4,4% de la gent

El 12,8% dels habitants d’Andorra estan en situació de risc de pobresa. Així ho plasma l’informe del departament d’Estadística sobre les condicions de vida de l’any 2018 publicat ahir. Un altre valor molt rellevant del mateix estudi afirma que el 4,4% de la població pateix pobresa severa. Això vol dir que en el cas de llars amb una sola persona els ingressos no superen els 11.994 euros. Si les llars estan integrades per dos adults i dos infants menors de 14 anys, els seus recursos no arriben a 25.187 euros.

El detall per franges d’edat mostra que la població que té