Confirmen la pena a una dona que es va emportar mobles d'un pis de lloguer

Tampoc no va pagar cap de les quotes en els nou mesos que va viure a l’habitatge

El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs que va presentar el lletrat d’una dona que va ser condemnada l’abril passat pel Tribunal de Corts a un any de presó condicional després d’emportar-se una sèrie de mobles i electrodomèstics del pis de lloguer d’Andorra la Vella en el qual va viure. D’aquesta manera, el Superior va confirmar la condemna de Corts, que l’havia sentenciat pel delicte major d’apropiació indeguda. L’advocat de la dona va demanar la lliure absolució, tal com ja va sol·licitar durant la vista oral en primera instància, mentre que la fiscalia va demanar un any de presó