Els mossos desallotgen els manifestants que tallaven l'N-260

La carretera torna a estar oberta al trànsit. La mobilització ha començat a les 12:50 hores, a l'altura del polígon de Lleteries de la Seu d'Urgell, amb motiu del rebuig a la sentència del procés

Actualitzada 31/10/2019 a les 13:51

Redacció Andorra la Vella

Els mossos d'esquadra han desallotjat el grup de manifestants que aquest matí ha tallat l'N-260 en ambdós sentits de la marxa, a l'altura del polígon de Lleteries de la Seu d'Urgell. La mobilització, que ha començat al voltant de les 12.50 hores, es basava en creuar constantment el pas de zebra que hi ha prop de la rotonda per evitar que els vehicles circulessin, fet que ha provocat retencions de trànsit. El CDR de l'Alt Urgell ha convocat per avui un 'Picnic per la República i contra la Represssió' a un "lloc sorpresa".

