El 12,8% de la població està en risc de pobresa

Un 19,9% de les persones majors de 65 anys es troben per sota del 60% de la mediana, que se situa en 11.994 euros

Actualitzada 31/10/2019 a les 12:57

Redacció Andorra la Vella

Un 12,8% de la població es troba en risc de pobresa, segons les dades facilitades per un informe d'Estadística sobre les condicions de vida, la pobresa, l'exclusió social i la distribució personal de la renda. L'any 2018 aquest percentatge es trobava per sota del 60% de la mediana que se situa en 11.994 euros per a un adult i en 25.187 euros per a famílies formades per dos adults i dos menors de 14 anys. Per franges d'edat, el 19,9% de les persones majors de 65 anys es troben en risc de pobresa, xifra que augmenta fins al 59,8% si no es tenen en compte les prestacions socials i pensions. Pel que fa a la resta de població que es troba en risc de pobresa un 13,3% de les persones són menors de 16 anys i un 12,1% tenen entre 16 i 64 anys. Si se sumen ambdues xifres i s'exclouen les prestacions i les pensions, un 24% es troba en risc de pobresa.

#5 El poble ja els té inflats

(31/10/19 13:56)



#4 Josep

(31/10/19 13:45)



#3 Froilan

(31/10/19 13:44)



#2 Pere

(31/10/19 13:34)



#1 Alex

(31/10/19 13:09)