El ministeri de Cultura i Esports ha destinat a les ajudes un total de 326.626 euros, una xifra que suposa un increment de 25.000 euros respecte l'any passat

Govern beca 49 esportistes d'alt rendiment La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, amb el Secretari d'Estat d'esports, Justo Ruiz, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres SFGA/CEsteve

Actualitzada 30/10/2019 a les 19:24

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Cultura i Esports ha atorgat 49 beques als esportistes que formen part del programa d'Alt Rendiment d'Andorra (ARA), segons ha informat Govern durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Les beques, que tenen com a finalitat reconèixer el treball i esforç dels esportistes d'alt nivell i ajudar-los a millorar la qualitat del seu rendiment en les competicions internacionals, tenen un valor total de 326.626 euros, xifra que suposa un increment de 25.000 euros respecte l'any passat. Les dotacions econòmiques es reparteixen en quatre programes: El joves promeses (66.726 euros) s'ha atorgat la beca a 13 esportistes d'entre 16 i 18 anys com Vicky Jimenez, Andrea Sinfreu, Joel Rossell o Patrick Pelegrina; el programa Promeses (130.900 euros) s'ha adjudicat a 26 professionals d'entre 18 i 25 anys que estan preparant-se per competicions de màxim nivell a mig termini; els plans especials (13.500 euros) s'han donat als muntanyistes Xavier Areny, David Albós i Gerber Martin; i el programa d'elit (115.500 euros) que s'ha atorgat a Lluís Marin, Mimi Gutiérrez, Joan Verdú, Irineu Esteve i Mònica Doria. La dotació més alta de tots els programes és per la canoista, amb 24.000 euros. Els criteris de selecció es basen en l'edat, la progressió esportiva, els resultats, l’assoliment dels objectius els resultats esportius de l'última temporada, l'assoliment dels objectius establerts i la planificació dels objectius futurs.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d'estat, Justo ruiz, han reiterat el suport de Govern a l'esport d'alt rendiment i han explicat que els germans Casal rebran la beca dels plans especials una vegada acabin la temporada.