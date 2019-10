Els banders tindran caserna pròpia abans de finalitzar la legislatura

El cos de banders disposarà d’una caserna pròpia abans que finalitzi la legislatura, tal com va anunciar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, durant la celebració de la festivitat de Sant Francesc d’Assís, el patró del cos, un acte encapçalat pel cap de Govern, Xavier Espot. Calvó va manifestar que hi ha una partida pressupostària per a l’any vinent, que xifra en uns 250.000 euros, perquè el cos disposi d’aquest espai. “Els banders esperaven aquest anunci perquè és l’únic cos que no té un espai propi”, va explicar la ministra, que va manifestar que encara