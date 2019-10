El PS reclama millores en la legislació dels artistes

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat una proposta a la Sindicatura per a que les professions culturals estiguin més protegides en l'àmbit de les contractacions, formacions, tributacions i propietat intel·lectual

El PS reclama una millora en la legislació pels artistes

Andorra la Vella

El PS ha presentat aquest matí a la Sindicatura una proposta per millorar la legislació que afecta el sector artístic. "Els governs han de contribuir a crear i mantenir no només un clima propici a la llibertat d'expressió artística, sinó també les condicions materials que facilitin la manifestació d'aquest talent creador" han dit des del grup parlamentari socialdemòcrata. Per aquest motiu el partit ha presentat l'anomenat "Estatut de l'artista" on es recullen aspectes a millorar com la protecció social, la contractació, la formació, la tributació i la propietat intel·lectual. Així mateix, el text demana que Govern iniciï els treballs i t'tràmits necessaris perquè durant el proper període de sessions s'adopti una agenda legislativa per emprendre les modificacions legislatives que afectin les professionals culturals.