Olga Molné, cònsol sense oposició

El sector crític no ha pogut tancar una llista per fer front a la coalició liderada per CC

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:09

Martí Pons La Massana

La divisió entre Ciutadans Compromesos (CC) i Demòcrates per Andorra (DA) d’ara fa quatre anys ha quedat en el passat a la Massana. Així, Olga Molné, de CC i actual cònsol menor, amb David Baró al capdavant, es proclama virtualment cònsol major en ser l’única candidatura presentada a les eleccions comunals del 15 de desembre. Segons Molné, la coalició entre CC i DA, a la qual també s’ha afegit Liberals d’Andorra (L’A), ha estat un procés “natural”. Assegura que al llarg d’aquesta legislatura la feina amb la minoria, amb Albert Esteve (DA) al capdavant, ha permès “treballar braç a braç impulsant plegats els projectes que s’han dut a terme a la par­ròquia”.

De fet, tal com explica Molné, no és la primera vegada que CC ajunta sensibilitats a la parròquia. Durant aquest mandat, dins la candidatura de CC també hi ha hagut membres de L’A i de Verds d’Andorra. “El programa que podríem presentar per separat i la ideologia és bastant igual en els tres partits.” D’aquesta manera, segons explica la futura cònsol major, s’ha establert un calendari per consensuar els punts de la campanya electoral. En aquest sentit, diu que malgrat que només hi hagi una única candidatura, tenen clar que volen treballar per poder oferir als ciutadans un programa electoral que tothom pugui conèixer i “perquè s’animi a votar”.

Assegura que l’escenari que tenien pensat fins ahir al matí era un altre. Creien que hi hauria una altra candidatura alternativa, tal com s’estava parlant durant les darreres setmanes. La possible llista alternativa estava encapçalada per Amadeu Rossell, Olga Gelabert, Robert Albós i Josep Gar­rallà. En aquest sentit, Molné va explicar que la possibilitat que hi hagués una segona candidatura significaria “més salut democràtica i diversitat ideològica” perquè els votants poguessin decidir a les urnes. De totes maneres, al·lega que la seva llista, que s’anomena Ciutadans Compromesos + DA + L’A, engloba “la gran majoria social de la Massana, que té diverses sensibilitats polítiques”. D’aquesta manera, assegura que no els fa por el vot en blanc. A més, anima les persones que tenien interès a formar una candidatura alternativa a mostrar les idees que tenen per a la parròquia. “Els fem extensiva la nostra col·laboració perquè ens expliquin quin és el seu projecte.”

Creu que posar-se al capdavant d’una llista en què, a més a més, ja es coneix que serà la nova cònsol major li va costar molt de cara a fer el pas endavant. “Comporta molta responsabilitat, ja que vol dir que a partir del moment en què acceptes el càrrec hauràs de deixar compromisos personals i altres activitats per dedicar-te plenament a la parròquia i als seus ciutadans.” Ara bé, assegura que des del moment que va dir que sí sempre ha tingut clar que voldrà tenir la màxima implicació en el càrrec.

La relació amb David Baró ha estat molt positiva, segons Molné, que creu que tant ell com els membres de CC, que tenen una relació molt estreta i organitzen trobades regularment, serà una gran ajuda per encarar la gestió comunal els propers quatre anys.

