Objectiu Comú: competir amb DA

Després de vuit anys d’hegemonia demòcrata Torres es presenta com l’única alternativa

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:14

Òscar Serrano Canillo

Canillo deixarà de ser l’única par­ròquia del país amb llista unitària i li passarà el testimoni a la Massana. I és que després de vuit anys d’hegemonia taronja, els poc més de 1.000 electors de la par­ròquia tindran una segona opció de vot, Objectiu Comú. La llista d'independents encapçalada per Albert Torres Babot va ser dubte fins a l’últim moment, però es va aconseguir reunir el suport necessari per tancar una alternativa a la candidatura demòcrata de Francesc Camp. “L’objectiu de fer aquesta llista és unir idees de sensibilitats diverses, però totes enfocades a millorar la parròquia”, va explicar Torres, que va negar haver creat la plataforma per anar en contra de ningú: “No anem en contra de DA, ens presentem per donar una alternativa a favor de Canillo. Proximitat, transparència i honestedat serà la nostra línia a seguir si sortim escollits.” Tot i ser dubte fins a l’últim moment, l’alternativa a demòcrates es posa com a objectiu guanyar les eleccions. “Tenim una llista molt preparada i ens presentem per guanyar. Som coneguts, tenim experiència i volem sortir guanyadors”, va afirmar Torres, que va avisar d’aquesta manera que el camí per a DA no seria tan senzill com a les anteriors comunals.

Els taronja, conscients de la disputa política que tindran fins al desembre, valoren la possibilitat d’elecció per part dels votants i veuen Objectiu Comú com un rival fort. “Crec que seran unes eleccions molt ajustades. Una par­ròquia amb pocs electors els afavoreix”, va dir l’exministre de Turisme, que va marcar en el mateix turisme la línia a seguir: “Hem d’aconseguir créixer els mesos d’estiu. Canillo viu del turisme i hem de fer polítiques que cridin la gent a venir.”