Mortés-Choy contra tres llistes rivals

El cònsol ha sumat Liberals i SDP al projecte però se li han multiplicat els adversaris

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:06

Martí Pons Ordino

La batalla per aconseguir el títol de cònsol major augmenta en candidatures. Si fa quatre anys la disputa va ser entre Acció Comunal d’Ordino (ACO) i Demòcrates (DA) contra Convergents d’Ordino (CDO) i Liberals d’Andorra (L’A), l’escenari per al 15-D es complica i passa de dues a quatre candidatures. El cònsol major actual, Josep Àngel Mortés, que es va presentar en solitari, ara ho fa amb una coalició entre DA, L’A i Progressistes-SDP. Una candidatura que trenca esquemes, ja que Eva Choy, que fa quatre anys era rival de DA amb Sandra Tudó, juntes a L’A, ara passa a ser la dos de Mortés. Per contra, Tudó es desvincula de L’A i passa a encapçalar la candidatura d’Independents i el Partit Socialdemòcrata (PS) amb el nom MovemOrdino.

L’ex-cònsol major d’Ordino Enric Dolsa torna a aparèixer amb una llista independent que es diu Per Ordino (X Ordino), assegurant que falta “dinamitzar la parròquia”. Finalment, terceravia presenta una candidatura en solitari amb Jordi Balsa, que es va presentar al capdavant de la territorial del mes d’abril passat.

Amb quatre candidatures i 1.790 electors, totes coincideixen que en el comicis del proper mes de desembre el vot en blanc podria ser mínim, i que la seva intenció és “treballar per animar la gent que voti”, apunta Balsa. De totes maneres, Tudó creu que hi podria haver el “vot de càstig” tenint en compte que “la gent no podria estar conforme amb la coalició de Mortés o no trobaria el seu lloc en cap de les formacions”.

Els quatre candidats expliquen que tenen projectes pensats per millorar la parròquia i les condicions del seus ciutadans. De fet, segons Mortés, en el transcurs de l’actual mandat han pogut “establir les bases” de com volen Ordino. A més, afegeix que la coalició amb L’A ha estat possible “gràcies al treball conjunt que hem fet al llarg d’aquests quatre anys, tirant endavant projectes com el telecabina a Arcalís”. Un projecte que, segons Dolsa, “és l’únic del qual Mortés pot parlar”. En aquest sentit, la llista de l’ex-cònsol major assegura que la parròquia ha quedat “aturada” i que falta “activar-la de nou”. “Nosaltres podem parlar de molts projectes que vam fer en el passat com ara la llar de jubilats, la millora de l’enllumenat i molts més.”

No gaire allunyat de les paraules de Dolsa, el candidat de terceravia diu que també s’ha de pensar en projectes com ara aconseguir reduir el dèficit a zero, una de les principals línies de treball de la formació.

La coalició entre DA+L’A+SDP no és l’únic acord al qual s’hauria intentat arribar durant la configuració de les llistes. De fet, segons explica la candidata d’Independents+PS, han intentat parlar amb diverses formacions polítiques tot i que al final no s’hauria pogut arribar a consensos. En la mateixa línia, Balsa assegura que se’ls haurien ofert diverses possibilitats, però que el comitè del partit, després d’analitzar les possibilitats, hauria decidir prescindir-ne. “Hem cregut que per coherència i responsabilitat havíem de donar als ciutadans d’Ordino una alternativa de projecte, com és el cas de terceravia”.

Per contra, Dolsa assegura que en cap moment s’havien plantejat fer cap tipus de coalició, “malgrat que fa unes setmanes es deia que nosaltres hauríem estat buscant algun possible pacte”.

Així, només la llista encapçalada per Mortés hauria aconseguit assolir un pacte entre formacions polítiques. Una coalició que, segons l’actual cònsol major, ajudarà a millorar el projecte. “Al cap i a la fi en aquestes eleccions és més una qüestió de persones”. Tudó, en canvi, considera que hi pot haver dues respostes, és a dir, “o que la població estigui d’acord amb la unió de sensibilitats ideològiques o que per contra no estigui conforme i puguin arribar a perdre vots”. Per la seva banda, Balsa creu que no ha d’entrar a valorar les coalicions, tot i que creu que les formacions han de reeixir amb la coherència.

Tot i que la candidata d’Independents+PS consideri que el cònsol sortint podria tenir més possibilitats per aconseguir la reelecció, totes les llistes demanen respecte i confien que l’elector podrà trobar el projcte que més s’hi ajusta.

#2 Coca cola

(29/10/19 08:13)



#1 Canvis per la parroquia de Ordino

(29/10/19 08:05)