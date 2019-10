La policia deté set persones per delictes d'agressions en l'àmbit domèstic

Una baralla en un local va acabar amb un ferit que va requerir cinc punts de sutura a la cara

Actualitzada 29/10/2019 a les 08:00

Redacció Andorra la Vella

El cos de policia va efectuar un total de 21 detencions durant la setmana passada, en la qual destaca que fins a set arrestats van ser per delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic. El primer d’ells va ser un home de 29 anys que la matinada del dimarts passat va agredir el seu germà en un domicili particular d’Encamp i posteriorment va mostrar una actitud desafiant i va oposar resistència als funcionaris de policia. El mateix dia al vespre, un jove de 24 anys va amenaçar i agredir lleument la seva mare en un domicili d’Encamp. Dissabte es van detenir cinc persones més pel mateix delicte, dues de les quals eren una dona i un home no residents de 36 i 31 anys que es van agredir a l’interior d’una habitació d’un hotel d’Escaldes-Engordany. També una mare i un fill de 56 i 18 anys es van agredir mútuament en un domicili d’Escaldes-Engordany, i un jove de 19 anys va ser arrestat per una agressió de parella.

A banda de totes aquestes detencions per maltractaments en l’àmbit domèstic es va arrestar tres persones més per agressions. Una d’elles va ser d’un jove de 22 anys que va ferir una persona que va requerir cinc punts de sutura a la cara en una baralla en un local d’oci nocturn durant la matinada de dissabte a diumenge. A més, dos homes, un resident de 18 anys i un no resident de 31, van ser detinguts diumenge com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral per una agressió mútua entre els inquilins.



Certificat inautèntic

Una altra de les persones arrestades per part de la policia va ser una dona no resident de 25 anys que a final de juny va sol·licitar el permís de residència i treball i que va aportar un certificat de vida laboral de la seguretat social del seu país d’origen inautèntic. A més, fins a set persones van ser detingudes en donar positiu per alcoholèmia, sent una dona de 42 anys la que va donar la taxa més elevada (2,44 g/l.).