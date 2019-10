La direcció de la CASS exigeix mesures urgents per a les pensions

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:58

CONFIANÇA EN ELS METGES

La CASS s’ha vist involucrada els darrers dies en la polèmica suscitada per les declaracions de Canòlic Mingorance sobre el suposat reemborsament per part de la CASS dels avortaments. Rascagneres va insistir que l’únic que es paguen són interrupcions “involuntàries” (prop d’una vintena cada any) i va lamentar la polèmica amb el Col·legi de Metges: “No l’entenc. En cap moment hem donat a entendre que els metges fan quelcom que no poden fer.” De fet, va assegurar que no hi ha cap “sospita” perquè si fos així s’hauria actuat, i va recordar que la “confiança” en el prestador de serveis és fonamental en el sistema, tenint en compte que es gestionen tres milions d’actes mèdics durant l’any.

El president del consell d’administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, deixa la parapública amb un nou estudi actuarial sobre el futur de les pensions enllestit. Un informe sobre el qual ahir únicament va avançar que dibuixa un panorama molt similar al de l’anterior “amb una petita millora”, però en tot cas insuficient per modificar la necessitat de prendre mesures “urgentíssimes” per garantir-ne la sostenibilitat futura. En el mateix sentit es va expressar el president del fons de reserva de les pensions, Josep Delgado, que va afegir que l’estudi “està molt alineat amb els anteriors”. El darrer, presentat el 2017, apuntava el 2023 com l’any que els ingressos per les cotitzacions de la branca ja serien insuficients per fer front a tots els pagaments.Rascagneres i Delgado van fer balanç ahir dels quatre anys de mandat, a les portes de deixar les respectives responsabilitats, insistint que les mesures sobre la caixa de pensions no s’han de dilatar més. Rascagneres es van refermar en els punts consensuats pel consell d’administració al seu dia –apujar l’edat de jubilació o incrementar les cotitzacions, entre d’altres– i va qualificar “d’imprescindible” modificar el coeficient de conversió (i que marca el temps que es triga a recuperar allò aportat a la caixa després de la jubilació) de manera progressiva per adaptar-lo a l’esperança de vida actual. Tenint en compte l’impacte social i econòmic d’algunes de les mesures, va manifestar que assolir un pacte d’Estat, un consens polític, és l’opció idònia.La caixa de la jubilació tenia a data 30 de sembre 1.364 milions d’euros, 121 milions més que els que tenia a final d’any. D’aquests, 30 milions corresponien a les aportacions de les cotitzacions i 91,6 a la rendibilitat del fons. Delgado va defugir el triomfalisme, després que l’any 2018 es tanqués amb pèrdues. “És la mateixa estratègia d’inversió”, va remarcar, insistint que s’han de tenir en compte factors com la volatilitat de les borses. Un dels canvis que s’han impulsat aquests anys ha estat la creació dels fons de reserva com a ens separat del consell d’administració de la CASS i que tècnics adscrits en gestionin parts dels diners. Delgado i Rascagneres van remarcar els bons resultats de la fórmula i el fet que s’hagin aconseguit millores, com ara rebaixar els costos de la gestió. Ara que s’ha posat sobre la taula la possibilitat de dedicar diners de la caixa a invertir en habitatge, Delgado va apuntar que és factible, perquè la mateixa llei els habilita per dedicar un percentatge dels fons a “altres actius”, però va avisar que hauria de tenir unes característiques concretes i que, en tot cas, la proposta del PS “no encaixava” amb l’estratègia de gestió.Més enllà de les pensions, Rascagneres també va valorar el treball que s’ha fet a la CASS durant el mandat per millorar l’atenció a l’usuari, la gestió electrònica o la formació als treballadors o, en l’àmbit sanitari, el conveni amb el SAAS o amb els metges, adaptat a la reforma sanitària.