Govern rep 156 sol·licituds de vot per correu

La xifra se situa per sobre de les anteriors eleccions comunals i dels comicis generals que es van celebrar a l'abril

Actualitzada 29/10/2019 a les 13:23

Redacció Andorra la Vella

Govern ha rebut 156 sol·licituds per votar per correu a les eleccions comunals del 15 de desembre. La xifra és la més alta enregistrada, ja que els anteriors comicis van rebre 127 peticions i per les eleccions generals de l'abril en van ser 144. La majoria de les sol·licituds s'han fet de residents a Espanya i França però també des de Portugal, Regne Unit, Noruega, Bèlgica, Canadà i els Estats Units d'Amèrica, entre d'altres.

El termini per sol·licitar el vot per correu va acabar ahir a les 12 hores i ara Govern procedirà a enviar les resolucions per confirmar si el vot s'ha autoritzat. Els electors rebran el material electoral a partir del 27 de novembre amb les instruccions del procediment, el certificat d'inscripció a la llista electorals definitiva, les professions de fe de totes les candidatures de la seva parròquia, un joc de paperetes amb totes les opcions possibles, un sobre blanc sense inscripció, un imprès per la Batllia amb la indicació "Vot per dipòsit judicial" i el de retorn amb l'adreça de la Batllia. Els electors hauran d'enviar tota la documentació i el vot abans de l'11 de desembre.