El PS aposta per Rosa Gili per vèncer DA a Escaldes

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:21

ALÍS I SÁNCHEZ, NOUS CONSELLERS

La configuració de les candidatures electorals té dues conseqüències al Consell General: la substitució dels fins ahir consellers Rosa Gili (PS) i Josep Majoral (terceravia), ja candidats a cònsols majors d’Escaldes i Sant Julià de Lòria. Una edició extra del BOPA oficialitzava ahir la proclamació dels relleus a la cambra parlamentària: Carles Sánchez i Oliver Alís, respectivament. Majoral va mostrar-se molt il·lusionat amb el nou projecte polític però també va voler destacar les coses positives que s’emporta de l’experiència a la cambra parlamentària.

Dues van ser les sorpreses del matí de presentació de candidatures. Rosa Gili és la candidata socialdemòcrata per trencar l’hegemonia de DA al comú d’Escaldes. Deixa l’escó al Consell que va guanyar amb la que va ser la gesta de les eleccions generals i amb l’objectiu de repetir-la. Escaldes és la parròquia on els taronges es mantenen monocolors (també ho és Canillo però amb una significació molt diferent) i, en conseqüència, el 15 de desembre es viurà un autèntic cara a cara entre les dues forces amb més pes nacional, DA i el PS.La segona sorpresa de la jornada s’anomena Josep Miquel Vila. Fins al darrer minut tot indicava que el cònsol lauredià presentava candidatura per intentar revalidar el consolat però el polític va acabar fent un pas enrere. Oficialment, perquè va considerar que amb tres llistes els electors en tenien prou. Però darrere de la decisió hi haurien problemes per acabar de tancar els membres de la candidatura. Tres són les llistes electorals a Sant Julià, l’única par­ròquia en què DA no té presència formalment. És a Desperta Laurèdia (la llista adopta el nom de la plataforma ciutadana) però la candidatura es desvincula de sigles polítiques. Un taronja significatiu, Gilbert Saboya, ocupa la segona suplència.Amb la caiguda de Josep Miquel Vila, vint-i-un és el nombre final de candidatures que concorreran el 15 de desembre. El nombre d’electors, 27.823. Tres són les parròquies on es batran quatre llistes: Ordino, Encamp i Escaldes. Una suposada pluralitat que, si s’observen les llistes, és més fruit de trencaments als partits que no pas de nous aires ideològics. Un exemple és Agrupament Encampadà, amb liberals enutjats amb el pacte de Govern com Valentí Martí (que en va ser el presentador). A Ordino les dues candidates que es van presentar sota el paraigua liberal fa quatre anys s’enfrontaran en bàndols oposats. Eva Choy es manté fidel als liberals i serà la dos de Josep Àngel Mortés, el rival el 2015. A Ordino és on el partit blau ha aconseguit la posició més avançada per a un dels seus membres en aquests pactes que s’han batejat com En comú. Sandra Tudó és la número 1 d’una candidatura batejada com MovemOrdino i que compta amb socialdemòcrates. I també reapareix Enric Dolsa, amb un nou projecte personal, X Ordino.La reedició del pacte de Govern ha aconseguit pràcticament el ple, excepte per Escaldes, que es manté fidel a Toni Martí. Amb la suma, a més, de Progressistes-SDP com a Ordino i a la capital. Conxita Marsol ha volgut apuntalar el potencial cercle de suports després que Demòcrates perdés els dos escons de la territorial a l’abril i que el PS els guanyés en vots a la nacional. A priori, parteix com a favorita. I fa quatre anys ja va vèncer contra Carmona.A Encamp, la coalició En comú no compta amb el suport d’SDP, que ha marxat amb Agrupament Encampadà. La formació de Bartumeu ha estat eclèctica en els suports perquè a Escaldes va amb Liberals. El partit de Bartumeu busca recuperar presència institucional. A Encamp, En comú són DA i el sector de Liberals no enutjat amb la direcció. El tàndem renovat Laura Mas-Jean Michel Rascagneres té al davant David Rios, un altre duel que pot ser equilibrat.Malgrat la quantitat de llistes d’algunes parròquies, algunes semblen destinades a ser convidades de pedra. El que també ha quedat clar és la dificultat del PS per assentar-se en algunes parròquies i l’obstacle que això suposa per a un partit que aspira a governar. Terceravia ho està intentant però també són evidents els problemes que té per tancar llistes més enllà del seu feu, Sant Julià, que pot recuperar al desembre.Finalment, la Massana substitueix Canillo com la parròquia d’única llista. Ciutadans Compromesos ha estat capaç d’aglutinar tothom i els que pretenien oposar-s’hi no se’n van sortir. Els canillencs tindran, després de vuit anys, dues opcions per elegir. DA s’enfronta a Objectiu Comú.Marsol parteix com a favorita després d’haver sumat Liberals i SDP al seu projecte.tindrà el cara a cara dels comicis, entre el taronja Miquel Aleix i la socialdemòcrata Rosa Gili.viurà un duel a tres en el qual UL surt com a favorita després que l’oposició s’hagi disgregat.pot ser l’escenari d’un altre frec a frec dels comicis, tot i que els taronja venen de guanyar vàries eleccions.té quatre aspirants. Que DA hagi ampliat l’espectre de suport els hauria de beneficiar per revalidar la victòria.tindrà dues llistes però difícilment es posarà en risc l’hegemonia taronja.