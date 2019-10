Rosa Gili i Quim Dolsa lideren la llista del PS a Escaldes

La consellera general ha presentat la dimissió per presentar-se a les comunals, com també ho ha fet el parlametari Josep Majoral per encapçalar la candidatura d'Unió Laurediana a Sant Julià

Actualitzada 28/10/2019 a les 12:26

Redacció Andorra la Vella

Rosa Gili és la candidata del PS a Escaldes per a les eleccions comunals després d'haver presentat la dimissió com a consellera general aquest matí. El segon de la llista és Quim Dolsa. La parlamentària socialdemòcrata deixa el Consell General com també ho ha fet Josep Majoral que ha renunciat a l'escó per liderar la llista per Unió Laurediana i terceravia, on figura Mireia Codina com a número dos al comú de Sant Julià. La formació que encapçala Josep Pintat opta al consolat d'Ordino, amb Jordi Balsa i Encarnació Vazquez i a la capital, amb la llista que lideren Emi Matarrodona i Jaume Carrera, que ja han formalitzat les candidatures al comú.

A Andorra la Vella també s'ha presentat la llista de Demòcrates, Liberals i SDP amb Conxita Marsol i David Astrié i amb la mateixa fòrmula conjunta s'ha formalitzat la candidatura de Josep Àngel Mortés i Eva Choy a Ordino i la de Laura Mas i Jean Michel Rascagneres a Encamp.

Ciutadans Compromesos ha presentat ja la llista que encapçalen Olga Molné i Eva Sansa, que es convertiran en cònsols perquè no tenen rivals a la Massana i també s'ha formalitzat la presentació de la candidatura d'Higini Martínez i Jordi Moreno per Unió x Escaldes-Engordany, que aplega liberals i Progressistes-SDP.

El PS ha presentat la llista de Sandra Tudó a Ordino, la de la capital amb Dolors Carmona i Sergi Gonzalez al capdavant i la de David Rios i Enric Riba com a representants del PS a Encamp. Parròquia on s'ha formalitzat la candidatura d'Agrupament Encampadà que formen Esther Vidal i Joan Masjoan i la de terceravia liderada per Santiago González i Olga Martínez.

Les dues candidatures que opten al comú canillenc s'han formalitzat. Els primers a completar el tràmit han estat els presentadors de la que encapçalen Albert Torres i Dolors Cabot i després ho han fet en representació de la llista demòcrata de l'exministre Francesc Camp i Marc Casal.

