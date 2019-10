Govern ha posat en disposició dels centres d'atenció primària del país un total de 6.500 dosis

Comença la campanya de vacunació contra la grip Una infermera del CAP de Sant Julià amb un dels primers pacients de la vacunació contra la grip Alexandra Muratet

Actualitzada 28/10/2019 a les 12:24

Redacció Sant Julià de Lòria

La campanya de vacunació contra la grip ha començat aquest matí. Un dels centres d'atenció primària que ha començat a rebre pacients des de primera hora del matí ha estat el de Sant Julià de Lòria, que compta amb 580 dosis. "Els primers quinze dies tenim molta afluència de gent, no cal avisar-los perquè ja venen ells abans d'agafar un refredat" ha explicat Montse Ojeda, infermera del CAP lauredià.

La mesura, que s'aplicarà fins al 31 de desembre, té com a objectiu disminuir la grip en els grups de risc de la població, com també mantenir una cobertura de vacunes entre la població que tingui més de 65 anys. La vacunació és gratuïta per tots aquests grups de població, per a persones que a partir dels sis mesos d'edat puguin patir algun tipus de malaltia, sigui cardiovascular o respiratòria crònica, entre d'altres. El ministeri de Salut aquest any ha comprat 6.500 dosis de vacunació i recomana que també es vacunin aquelles persones que tingui contacte directe amb aus domèstiques, salvatges o porcs per reduir l'oportunitat de coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació genètica d'ambdós virus.