Les safates de carn de qualitat estaran a la venda al desembre o al gener

La societat adequarà uns espais a l’escorxador per tractar i envasar el producte carni

Les safates de carn de qualitat amb segell andorrà estaran a la venda a partir del desembre o gener. La societat de Ramaders adequarà uns espais a l’escorxador nacional per tractar i envasar el producte. Així ho va afirmar el gerent de la societat, Gerard Martínez. “La nostra intenció és ser operatius a escala comercial a principis de desembre o principis de l’any vinent. Aquest període és el temps que necessitem per poder adequar la sala de desfet per poder treballar el producte i tirar endavant el projecte”.

