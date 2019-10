CDR Alt Urgell fa una convocatòria que podria tallar l'N-145

Actualitzada 27/10/2019 a les 06:48

El Comité de Defensa de la República (CDR) Alt Urgell ha convocat, a través de les xarxes socials, un “esmorzar popular” demà dilluns, 28 d’octubre, a la rotonda del Pifarré a partir de les 7 del matí. Amb el lema “Sense esmorzar no hi ha revolució!” podria suposar talls d’entrada i sortida del país. Aquesta no seria la primera mobilització que el CDR hauria organitzat en les darreres setmanes. De fet, divendres passat, després de la convocatòria de vaga general arreu de Catalunya, les carreteres van patir alteracions i van dificultar el trànsit al llarg de tota la jornada.