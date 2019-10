La Generalitat desconfia que l’abril del 2020 es puguin iniciar els vols a l’Aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat a la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, assegura creure en el projecte d’iniciar els vols GPS a l’Aeroport d’Andorra- la Seu d’Urgell, “sobretot després dels resultats de les proves aèries que es van fer el mes de setembre”, però no té confiança en la data que es va fixar per a l’inici d’aquests vols, l’abril del 2020. Al·lega que els terminis establerts des de l’inici del projecte mai s’han complert des de Madrid. “Això no vol dir que aquesta data no s’hagi de complir, però segons l’experiència que hem tingut, ens fa pensar que l’abril