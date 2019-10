Un matrimoni mal resolt

Una relació que es trenca i que acaba en judici perquè el marit, després del divorci, es va dedicar a buscar totes les parelles de l’exdona per amenaçar-les. I van passar a ser de mort quan va trobar una parella que li va plantar cara i el va denunciar a Corts.

es amenaces no es poden justificar, tingui la persona afectada por o no. Aquesta va ser la base de l’argumentari que va seguir el fiscal davant el recurs que va interposar la defensa de l’acusat per amenaces no condicionals la setmana passada a la sala del Superior. És el cas d’un home resident que es va separar de la dona i no va pair gaire bé la ruptura. De fet, va començar a amenaçar les parelles de l’exdona per apartar-la, deixar-la sola i venjar-se’n.

El modus operandi de l’acusador era perseguir i amenaçar pel carrer i per les xarxes socials les