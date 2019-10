Gallardo coneix el model d'emprenedoria del Canadà

L'objectiu és estudiar els plans estratègics de diverses empreses canadenques referents en el sector per tal d'implementar-ho al país

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha visitat aquest dijous diverses empreses canadenques referents en el món de l'emprenedoria per tal d'estudiar els seus plans estratègics i especificitats amb l'objectiu d'implementar-ho a Andorra. Gallardo ha explicat que la creació d'aquest ecosistema és una petició que els han fet arribar professionals de diferents sectors del país des de fa temps i que estan acabant "de definir el model que voldríem implementar a curt termini i aquestes reunions també ens estan servint per crear ponts que connectaran el sector de l’emprenedoria i la innovació d’Andorra amb el del Canadà”.

Les empreses que ha visitat són referents en l'àmbit internacional de diferents sectors, com són el del healthtech (una de les tendències de les empreses emergents dirigides al camp de la salut que pretén resoldre els grans reptes en aquesta matèria), greentech (noves tecnologies per afrontar els reptes de la sostenibilitat ambiental)” i els de les noves tecnologies de la informació (AI, blockchain, Big Data, IoT,...). Aquesta trobada, però, no es queda aquí i ja s'ha confirmat que durant el mes de novembre una delegació especialitzada en àmbits de desenvolupament empresarial, emprenedoria i innovació visitarà Andorra per tal de tancar diversos acords de col·laboració.