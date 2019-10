Avís de listeriosi en unes salsitxes de fabricació alemanya

Els articles de l’empresa Wilke contaminats pel bacteri ja han estat retirats de les botigues

Nova alerta alimentària per un brot de listeriosi al país, aquesta vegada en unes salsitxes de fabricació germànica. El ministeri de Salut i l’àrea de Seguretat Alimentària van rebre ahir un avís a través del sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos de la Unió Europea, amb referència a la possible presència del bacteri Listeria monocytogenes en alguns dels productes de l’empresa Wilke Waldecker Freisch-Und Wurstwaren GMBH & CO, establerta a Twistetal-Berdorf, Alemanya.

Concretament, l’alerta fa referència a salsitxes de frankfurt, salsitxes bockwurst i altres productes similars de l’empresa que es trobin al mercat amb el segell BE EV 203