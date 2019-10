'Rambo' és un destorb

La fiscalia acusa Martí Cots dels delictes de blanqueig, accés il·lícit a casa habitada i furt en grau de temptativa. Demana quatre anys de presó intercanviables per l’expulsió del país, ja que pateix esquizofrènia i el Principat no disposa de cap espai adequat per allotjar-lo.