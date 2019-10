Canals garanteix el Cirque si es troba lloc per al muntatge

La ministra de Turisme ha explicat que es negocia amb actors públics i privats en tres possibles espais per acollir l'espectacle

Canals garanteix que hi haurà Cirque si troba lloc per al muntatge La ministra de Turisme ha presentat avui el balanç de visitants de l'estiu Fernando Galindo

Actualitzada 24/10/2019 a les 14:10

Verònica Canals ha manifestat que hi haurà Cirque du Soleil aquest estiu "si trobem ubicació" i ha indicat que s'està negociant de manera mancomunada "la ubicació i la renovació de l'espectacle", en declaracions aquest matí en la presentació de la setena edició de l'Andorra Shopping Festival i de les dades de visitants d'estiu. La ministra de Turisme ha explicat que es treballa amb tres possibles espais de titularitat pública i privada que es troben "dins i fora del nucli urbà" i els requisits que s'exigeixen "és que tinguin bona accessibilitat i que hi pugui haver 5.000 espectadors" i no ha volgut donar detalls dels llocs on podria instal·lar-se el Cirque perquè "estem en negociacions" i ha especificat que "al desembre ha d'estar tot tancat". Canals ha explicat que hi haurà partida al pressupost de l'any vinent vinculada al projecte d'un espai multifuncional i ha subratllat que serà per als estudis, no per a la construcció, i que el que s'està fent és concretar molt la proposta de com ha de ser el recinte.

La ministra ha participat en la presentació del balanç turístic d'estiu que mostra un increment del 3,8% del nombre de visitants que el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat que és un repte del qual "estem molt contents i felicito al sector turístic i hoteler per tenir oferta bona". Budzaku ha assenyalat que són xifres molt positives perquè hi ha hagut problemes d'accés des d'Espanya per l'esllavissada de Sant Julià i pel bloqueig de carreteres a França. Canals s'ha referit als talls de carretera que pateix el Principat per les protestes a Catalunya que es poden tornar a repetir i ha remarcat que "ens preocupen però és la conjuntura", com ha succeït amb els tancaments per l'esllavissada i les accions dels Armilles Grogues a França o per la de la Portalada i els talls a l'N-145.

Betim Budzaku ha ressaltat la celebració de l'Andorra Shopping Festival amb esdeveniments al carrer i a les botigues des del 8 al 17 de novembre per a tots els públics amb els que s'espera rebre un 1,3% més de visitants respecte els 316.000 de l'any passat.