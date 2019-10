Una esllavissada talla el trànsit a Fiter i Rossell

La circulació està desviada pel túnel del Pont Pla i el de les Dos Valires

Actualitzada 23/10/2019 a les 11:24

Redacció Andorra la Vella

Una esllavissada que ha arrossegat terra i arbres talla el trànsit a la part alta de Fiter i Rossell a la sortida i entrada d'Escaldes en direcció a la Massana. El moviment de pedres s'ha produït a les sis del matí a causa de les fortes pluges que han caigut amb intensitat des d'ahir a la tarda i ha ocupat tota la carretera des dels edificis del número 90 al 103. El servei de Mobilitat ha informat que es desvia el trànsit pel túnel del Pont Pla o túnel de les Dos Valires. Els efectius del COEX estan realitzant tasques de neteja de la calçada amb excavadores que retiren el material acumulat per restablir la circulació. El temporal ha causat acumulacions d'aigua a molts punts de les carreteres i despreniments de rocs, per la qual cosa els serveis d'emergència aconsellen extremar les precaucions al volant per les possibles afectacions viàries. L’augment del cabdal del riu ha obligat al comú de Sant Julià de Lòria a tancar provisionalment el passeig Valira.

Els bombers han informat que aquesta nit i matinada s'han produït diverses incidències provocades per la pluja i han hagut de fer un total de 23 sortides relacionades amb la tempesta. Les incidències que s'han registrat han estat arbres caiguts, control dels rius i afectacions en rètols, teulades i bastides causades pel fort vent i també han hagut d'apagar un incendi provocat per un llamp, segons han detallat.

El servei meteorològic anuncia que baixa el nivell d'avís meteorològic a groc i que les precipitacions aniran disminuint la intensitat i s'obriran algunes clarianes durant el matí. Tot i així, encara hi haurà algun ruixat per la tarda.