La rebaixa de pena afecta els condemnats per delictes que no siguin contra la vida i la llibertat sexual, contra la salut pública, de terrorisme o blanqueig de diners

Els Coprínceps aproven un indult de 6 mesos Els Coprínceps van decidir l'indult en la trobada del 13 de setembre Fernando Galindo

Actualitzada 23/10/2019 a les 10:55

Redacció Andorra la Vella

Els Coprínceps han atorgat un indult de sis mesos per als condemnats per delictes o contravencions penals comesos abans del 13 de setembre. La mesura feta pública al BOPA avui s'aprova per la visita d'Emmanuel Macron el setembre passat i es va acordar en la reunió que va mantenir amb Joan Enric Vives a Casa de la Vall.

L'indult no s'aplicarà als empresonats per delictes contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat i la llibertat sexual, tampoc als condemnats per tràfic de drogues, terrorisme o blanqueig de diners ni tampoc als reclusos que hagin tingut "mala conducta habitual" durant l'internament a la Comella, als reincidents o a persones que hagin estat sentenciades en rebel·lia. La "disposició de gracia" no exonera d'haver de fer front a la responsabilitat civil imposada ni elimina els antecedents penals.