Govern presentarà una llei d'economia circular el 2020

aquest dimarts en la primera jornada d’economia circular organitzada conjuntament pel Govern i la CEA, on ha assistit el president de l'entitat, Gerard Cadena, així com el president d’AGREDA, Miquel Àngel Armengol, i el president de l’Institut de l’economia circular de França, François-Michel Lambert. La trobada pretén trobar oportunitast pel sector privat i aportar idees per a la implementació del model d'economia circular a Andorra, que segons la ministra és part de la solució global que ha de permetre avançar cap a la implementació de l’agenda 2030 i l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Calvó ha destacat que “la gestió racional dels residus, la transició energètica o el canvi climàtic ens porten a una evolució substancial del model d’economia lineal que ha demostrat ser insostenible a llarg termini”. La ministra ha posat en relleu que cal caminar cap a un sistema de bucles més o menys llargs segons si reutilitzem el producte, l’actualitzem, el reparem o el reciclem.

Govern treballa en un projecte de llei per potenciar l'economia circular, el qual s'aplicarà l'últim trimestre de 2020 i que abastarà diversos sectors del Govern. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha participat