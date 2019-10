La fiscalia va registrar 13 delictes d’aquest tipus durant el passat any judicial, vuit més dels instruïts en fa dos

Els delictes per agressió sexual constitutiva de violació van augmentar més del doble en el darrer any, i van passar de les cinc violacions registrades l’any judicial 2017-2018 a les 13 que s’han tractat en els darrers dotze mesos. Aquesta xifra s’extreu de la memòria de la fiscalia que divendres passat va presentar, durant l’acte d’obertura de l’any judicial, el fiscal general Alfons Alberca. D’aquesta manera, durant el darrer any judicial es van superar la desena de causes per violació per primer cop en l’última dècada. Així mateix, la memòria posa de manifest que, de forma general, els delictes contra

#1 In crescendo

(20/10/19 07:54)