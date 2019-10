L’aturada dels manifestants a la carretera N-145 va tenir una durada de dotze hores ininterrompudes, tot i que es va habilitar el camí vell d’Anserall

Dotze hores és el temps que va durar ahir el tall a la carretera N-145 a l’alçada de la rotonda de la Seu d’Urgell en direcció al Principat. La vaga general convocada a Catalunya va col·lapsar l’accés per la frontera hispanoandorrana i va reduir de forma significativa el trànsit a totes les vies del país. Mentre que en altres ocasions s’havia obert de forma intermitent el pas als cotxes, aquesta vegada l’única via alternativa era el camí vell d’Anserall, que no admet el pas de vehicles de gran tonatge, ja que és molt estret.

Quant al trànsit, durant tota la jornada

#11 Enric

(19/10/19 14:38)



#10 josep

(19/10/19 14:12)



#9 ANTIFEIXISTA

(19/10/19 14:10)



#8 Josep B

(19/10/19 12:42)



#7 Andenc

(19/10/19 12:35)



#6 Joan

(19/10/19 11:58)



#5 Andorranu

(19/10/19 11:49)



#4 Andorrà

(19/10/19 11:32)



#3 Lamantable

(19/10/19 10:33)



#2 Santi

(19/10/19 08:31)

Veure’n més