Tres anys de presó per passar 50 grams de cocaïna pel Runer

El Tribunal Superior va deixar ahir vist per a sentència el recurs de defensa d’un home resident que va ser detingut l’any passat per intentar creuar la frontera amb Espanya amb 50 grams de cocaïna amagats en quatre embolcalls.

Condemnat a tres anys de presó pel Tribunal de Corts, la defensa va recórrer al Superior contra la sentència per falta de proves, i és que l’advocat de l’acusat va ressaltar punts que s’havien donat per fets i que, suposadament, no s’han pogut constatar, com que no és consumidor habitual, fet que donaria a entendre que la droga seria de consum propi