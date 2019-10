Gallardo ha d'intervenir per evitar un motí a la capital

Actualitzada 18/10/2019 a les 12:47

UL PREFEREIX EL TRES

Sant Julià de Lòria continua sent un trencaclosques o una partida d’escacs, on cada formació està pendent del moviment del rival per decidir la jugada. Aquesta definició podria servir per a Unió Laurediana (UL), que té Josep Maria Majoral com a principal candidat a aspirar a cònsol i recuperar el comú . Però no ho és al cent per cent perquè tot depèn de l’escenari electoral definitiu, de si finalment concorren dues o tres llistes a la parròquia, situació que faria variar l’estratègia de la formació que lidera Josep Pintat.

Amb només dues candidatures la votació serà molt més disputada i UL probablement optarà per sacrificar Majoral al Consell General i situar-lo com a cap de llista. En canvi, si finalment es configura una candidatura a l’entorn de Desperta Laurèdia amb DA, SDP i el PS, però s’hi suma una tercera amb l’actual cònsol, Josep Miquel Vila, les opcions guanyadores d’UL es multipliquen i una seria situar l’actual conseller comunal Joan Albert Farré com a cap de cartell i deixar Majoral a la cambra parlamentària.

D’aquí que la situació sigui tan complexa a Sant Julià i que ningú vulgui revelar les cartes. La plataforma que es configuraria amb Desperta Laurèdia passa perquè demòcrates, progressistes i socialdemòcrates presentin dos possibles candidats independents o que no estiguin a la primera línia política per decidir els primers llocs de la llista, de manera que Cerni Cairat –la cara visible de Desperta Laurèdia– ocupi algun lloc més avall tenint en compte la seva joventut, de manera que podria anar acumulant experiència.

La gran coalició incidirà en la campanya que poca cosa s’ha fet a la parròquia durant aquests darrers quatre anys, sense pràcticament inversions per millorar el poble, no s’han fet noves construccions i la gestió ha girat al voltant del projecte de ràfting al Valira.

Tot just fa una setmana, divendres passat, es va viure una reunió molt tensa al comitè parroquial de Liberals a Andorra la Vella perquè la majoria dels membres no van digerir de bon grat la proposta –gairebé sense marge de negociació– que els havia fet arribar DA de la mà de la cònsol, Conxita Marsol, i de l’exministre Jordi Cinca.L’equip negociador dels liberals, format per Sílvia Ferrer –secretària de la Sindicatura– i per Maria Bringué, va exposar la situació, ja coneguda, segons la qual Demòcrates havia decidit que triarà el nom dels dos primers de la llista i deixa als seus actuals socis al Govern un lloc elegible amb presència a la junta de govern de la corporació, exactament el mateix que a Progressistes-SDP, amb qui Marsol ja té segellat el pacte per ampliar el ventall de possibles votants i ha acordat batejar la candidatura amb el nom de Sumem per Andorra la Vella.A la reunió dels liberals es van viure moments molts tensos, segons han explicat fonts del partit, ja que una part important del comitè va considerar “molt insuficient” l’oferta i va reclamar un acord “similar” al que es va pactar per al Govern, el segon lloc de la llista i rebutjar la incorporació dels progressistes.Alguns dels presents van fer una lectura molt sui generis sobre les intencions de DA en el sentit que Marsol els veta el segon lloc perquè el té reservat per a Cinca, quan en realitat la cònsol té com a primera opció el conseller David Astrié, com ha publicat ja aquest rotatiu. D’aquí es va passar a considerar que Cinca estava seguint consignes de Toni Martí per “humiliar” els liberals i al final es va donar la instrucció a les dues negociadores d’adoptar un posicionament més dur i de portar el missatge que si DA no cedeix, L’A acabarà fent una llista en solitari. També es va fer palès el malestar per la negociació amb Progressistes.Amb els ànims tan calents es va veure obligat a intervenir el president i home fort del partit, Jordi Gallardo, que va admetre que havia estat informat per Marsol dels contactes amb SDP, i va trobar alguns aliats que van defensar el dret de Demòcrates de negociar amb Progressistes si ho considera oportú. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, també ha intervingut el cap de Govern per donar confiança als liberals. De moment, Marsol els ofereix una tercera o quarta posició a la llista i també el número 9. El conat de motí, per tant, ha quedat en no-res i probablement l’acord final amb SDP sigui qüestió d’hores.El primer secretari del PS, Gerard Alís, va confirmar ahir, després del comitè directiu de dimecres passat a la nit, que el Partit Socialdemòcrata tindrà llistes pròpies a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp. Alís també va comentar que a la resta de par­ròquies, els socialdemòcrates treballen per formar part de les diferents plataformes veïnals que s’hi estan creant.Sobre la llista d’Escaldes-Engordany, Alís es va limitar a afirmar que “està tot obert”, tot i que veu poc probable que Rosa Gili l’acabi liderant. De la consellera general va indicar que estava molt compromesa amb la seva tasca al Consell i que en principi no es mouria.Finalment, Enric Pujal Torres ha declinat l’oferta d’UP+DA a Encamp per ser un dels candidats, concretament al segon lloc, donant suport a Laura Mas, que opta a substituir Jordi Torres.