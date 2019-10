Un 17% més de permisos a extracomunitaris

L’executiu aprova 4.605 autoritzacions d’Immigració per a la temporada d’hivern i 850 de la quota general

El Govern va aprovar ahir les quotes d’autoritzacions d’Immigració per a la temporada d’hivern, així com la quota general per al període d’octubre d’aquest any a l’abril del 2020, en les quals destaquen els 2.714 permisos per a extracomunitaris de cara als mesos d’hivern, que suposen un increment del 17,29% respecte al període anterior. En total, s’han aprovat 4.605 quotes per a la temporada d’hivern, una xifra que es tradueix en un augment del 14,18% respecte a les autoritzacions acordades per a la temporada d’hivern passada. Aquesta xifra, a banda dels permisos als extracomunitaris, es completa amb la previsió de

