La vaga a Catalunya provoca una allau de cancel·lacions

Actualitzada 17/10/2019 a les 12:35

CUES A LES VIES D'ACCÉS A BARCELONA ARRAN DE LES MARXES PER LA LLIBERTAT

El tercer dia de mobilitzacions a Catalunya en contra de la sentència del judici del procés va deixar problemes d’accés al Principat. Les anomenades Marxes per la Llibertat, caminades en solidaritat amb els presos polítics organitzades per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, van generar ahir quilòmetres de cues a la C-16 i A-II en direcció Barcelona. De fet, a mitja tarda ambdues carreteres arrossegaven quatre i tres quilòmetres de caravana, respectivament.

Amb tot, les empreses d’autobusos que operen el trajecte entre Andorra i la capital catalana van afirmar no haver patit excessivament les mobilitzacions. Andbus, per exemple, va poder desviar els seus busos per vies alternatives gràcies a la informació proporcionada pel Servei de Trànsit de la Generalitat de Catalunya. En canvi, malgrat haver seguit el mateix mètode, un dels vehicles de DirectBus va quedar atrapat durant una hora i mitjà a Igualada i un altre va patir una petita retenció a l’altura del túnel del Cadí. A excepció d’aquests dos busos, però, la resta del servei es va desenvolupar amb total normalitat. Per la seva banda, tant Alsa com Montmantell van assegurar no haver patit problemes ni retards durant la jornada de mobilitzacions.

Les Marxes per la Llibertat, que es van iniciar ahir al matí a Girona, Berga, Vic, Tàrrega i Tar­ragona, s’allargaran fins demà, quan està convocada una vaga general a Catalunya, quan confluiran totes a Barcelona. Durant la jornada d’avui afectaran l’N-II entre Malgrat i Premià de Mar; la C-14 i C-58 de Manresa a Sant Quirze; la C-17, C-58, AP-7 i B-140 entre la Garriga i Sant Quirze; l’A2 entre Igualada i Martorell, i l’AP-7 entre Vilafranca i Martorell.

El departament de Mobilitat del Govern demana als conductors que es mantinguin informats a través dels mitjans de comunicació de les possibles afectacions circulatòries dels dies vinents.

La vaga general convocada pels sindicats independentistes demà a Catalunya tindrà una afectació significativa al sector turístic andorrà. Segons el president de la Unió Hotelera (UHA), Carles Ramos, els efectes de la convocatòria ja s’han fet sentir al Principat en forma de cancel·lacions, ja que els visitants temen no poder arribar a Andorra arran dels possibles talls de carretera. “Alguns clients ens han dit que esperaran fins divendres, però un nombre important ja han anul·lat les reserves perquè tenen por de patir problemes durant el viatge o de seguretat.” Malgrat que encara no disposen de percentatges ni tenen xifres exactes, l’hoteler va afirmar ahir que l’impacte de les mobilitzacions serà “important” demà.Per la seva banda, la majoria de companyies d’autobusos que surten d’Andorra fins a Catalunya mantindran els seus trajectes habituals tant avui com demà. Per exemple, Montmantell, que connecta el Principat i Lleida, assegura que no modificaran els viatges previstos, ja que el focus de les manifestacions es trobarà a Barcelona, tot i que no descarten haver de fer canvis segons avanci la jornada.També actuaran de la mateixa manera Alsa i Andbus, que fan el trajecte fins a Barcelona. Amb tot, Albert Vinseiro, director d’Andbus, va explicar en declaracions al Diari que els clients tenen l’opció de modificar o anul·lar els seus viatges. “Nosaltres no cancel·larem res, però sí que hem avisat tots els clients que tenen aquesta opció i que poden sorgir problemes. La tria és seva”, va manifestar. En aquest sentit, Vinseiro va assenyalar que, de moment, molts dels clients que tenien bitllets fins a l’aeroport de Barcelona han optat per canviar el seu bitllet i anar a Tolosa per agafar un vol. “La nostra intenció és mantenir els serveis habituals durant tota la setmana. Si ens trobem amb talls i no podem sortir d’Andorra haurem de cancel·lar els trajectes”, va concloure.En canvi, DirectBus s’ha desmarcat de la resta de companyies que fan l’itinerari internacional. Encara que avui mantindran les freqüències normals, “sempre que no es produeixin situacions de força major alienes a l’empresa i que puguin alentir el servei”, demà han optat per cancel·lar tots els viatges i donar l’opció de canviar el trajecte o bé d’anul·lar-lo, amb el corresponent reemborsament, a tots els clients que ja disposaven del tiquet. Concretament, el primer trajecte afectat serà el de les 3.30 hores de demà i també el de les 22.15 hores.Pel que fa als conductors particulars, el departament de Mobilitat preveu que el col·lapse de demà podria ser important i va remarcar la dificultat de fer prediccions. “Les afectacions dependran del lloc de procedència. No podem saber si hi haurà accions espontànies que compliquin la circulació, així que els conductors hauran d’anar improvisant”, van afirmar, alhora que demanaven prudència.El ministre Portaveu, Eric Jover, va manifestar ahir la preocupació de l’executiu pels talls. “Qualsevol situació d’inestabilitat o que pugui implicar talls de les comunicacions principals d’Andorra ens preocupa perquè afecta la mobilitat dels nostres ciutadans i la nostra activitat econòmic”, va afirmar Jover. En aquest sentit, va concloure que el Govern està en contacte amb l’administració veïna per tenir informació constant sobre els talls i la seva evolució, així com la millor manera de gestionar-los.