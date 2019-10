La campanya contra la grip s'iniciarà el 28 d'octubre

El Govern ha comprat un total de 6.500 dosis, 500 més que l’any passat, per 39.000 euros

El període de vacunació contra la grip començarà el 28 d’octubre i finalitzarà el 31 de desembre. El ministeri de Salut per a aquesta temporada ha comprat un total de 6.500 dosis, 500 més que l’any passat, per un preu de 39.000 euros.

El ministeri, segons la guia tècnica de funcionament de la campanya de vacunació, té com a objectius principals disminuir la morbimortalitat causada per la grip en els grups de risc de la població, com també mantenir una cobertura de vacunes entre la població que tingui més de 65 anys. D’aquesta manera, la vacuna serà gratuïta per a tots

#3 El segrest de Higea

(17/10/19 11:32)



#2 No en nom de la salut!

(17/10/19 10:59)



#1 Dani

(17/10/19 09:32)