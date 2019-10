Quatre-cents manifestants protesten per les penes als líders catalans

Actualitzada 15/10/2019 a les 12:39

EL DIÀLEG COM A ÚNICA SOLUCIÓ AL CONFLICTE CATALÀ

Els dos grups polítics que van fer declaracions sobre el procés català i la seva sentència, Liberals i el Partit Socialdemòcrata, van coincidir en la fórmula per tal de sortir de l’atzucac en què es troba el procés d’independència de Catalunya. Tant Marc Magallón, dels liberals, com Gerard Alís, del PS, van demanar que s’obrin vies de diàleg per tal de poder trobar solució a la crisi. Ambdós també van coincidir que la qüestió afecta directament un fet intern dins l’Estat espanyol, però que la judicialització de la política i la presó no eren la solució. A la vegada, van manifestar el seu màxim respecte per la separació de poders en una democràcia europea, no pronunciant-se sobre el contingut de la sentència condemnatòria.

Unes quatre-centes persones es van manifestar a la plaça de The Cloud com a rebuig de la sentència del procés català. A la concentració, als ja càntics tradicionals de “llibertat presos polítics” o “In-inde-independència” s’hi va sumar el “presos polítics, amnistia i llibertat”. En aquest sentit, la presidenta de l’ANC d’Andorra, Roser Gordillo, va manifestar que “la sentència és una barbaritat i un abús”, afegint que Espanya “té un cap d’Estat hereu del franquisme i està orgullós de ser-ho”.Entre els manifestants hi havia tant ciutadans catalans residents al Principat com andorrans que es manifestaven en suport a la nació veïna. A la convocatòria de l’ANC s’hi va afegir una columna d’un centenar de persones que provenia de la plaça de la Rotonda. Estelades, pancartes i cares de ràbia i indignació acompanyaven els càntics després de la lectura del manifest per part de la presidenta de l’ANC d’Andorra.Una de les notes negatives de la concentració va ser que des d’un dels balcons es va tirar un ou, que va impactar als peus d’una manifestant. Llegit el manifest, un centenar de persones van marxar cap a l’ambaixada espanyola sense que hi hagués incidents.La publicació de la sentència va provocar diverses reaccions entre els polítics andorrans. Des del Govern, el grup de Demòcrates per Andorra i terceravia no van fer declaracions. Qui sí que va parlar van ser Liberals. En veu del president suplent de grup, Marc Magallón, van manifestar que creuen “en la separació de poders i per això tenim màxim respecte per la sentència”. El que sí que va afegir el portaveu liberal va ser que aquesta situació “s’hauria pogut evitar” i que calia “arreglar-ho abans”. Sobre la duresa de les penes, Magallón va dir que es demostrava amb el fet que dues persones que no eren polítiques rebin nou anys de presó. Finalment, Marc Magallón va defensar que “cal buscar una solució per la via política” i que des de Liberals estan a favor de tot el que sigui “un diàleg polític” molt necessari per trobar una solució.Per la seva part, Gerard Alís, primer secretari del Partit Socialdemòcrata, va manifestar: “Tenim el màxim respecte pel poder judicial i per la sentència.” Alís hi va afegir que es tractava de “l’ordre intern” d’un altre Estat. Respecte a les solucions que es puguin emprendre, no va dubtar a afirmar que “cal encoratjar una solució política, perquè tot i la sentència, la crisi segueix existint”, i que només s’arreglaria a través de la política.Sobre les possibles afectacions que puguin tenir per a Andorra les mobilitzacions dels propers dies a Catalunya, el primer secretari del PS no va dubtar a manifestar que tenen “màxim respecte per les manifestacions dels ciutadans catalans”. En aquest mateix sentit es va manifestar el portaveu dels liberals, tot afirmant que “qualsevol mobilització en un port o aeroport ens pot afectar”, però que “cal respectar el dret a la manifestació”.Directbus va comentar al Diari que no hi havia afectacions més enllà d’alguns retards. Tot i això, des de la companyia de transport van comentar que un dels autobusos, que ja no duia passatgers, es va quedar a l’estació de Sants pel bloqueig que hi havia a Barcelona. Per la seva part, Novatel, que fa el trajecte fins a l’aeroport del Prat, no va voler fer declaracions. Al tancament d’aquesta edició no es va poder contactar amb el gremi dels transportistes.