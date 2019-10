Concentració a la plaça de The Cloud contra la sentència del procés

L'ANC d'Andorra ha convocat una mobilització a les vuit del vespre per rebutjar les condemnes de 9 a 13 anys imposades pel Tribunal Suprem espanyol als polítics catalans acusats de sedició i malversació

Actualitzada 14/10/2019 a les 12:11

Redacció Andorra la Vella

L'Assemblea Nacional Catalana d'Andorra ha convocat una concentració a les vuit de vespre a la plaça de The Cloud per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem espanyol que condemna els polítics jutjats pel procés. La pena més elevada és per Oriol Junqueres que haurà de complir 13 anys de presó i 13 de reclusió acusat dels delictes de sedició i malversació i que es considera va tenir "un paper destacat en el procés" que va conduir a l'incompliment de les lleis "i al menyspreu a les resolucions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya".