Els interns es queixen de males condicions en l’assistència sanitària del centre i de la quantitat d’hores que estan tancats dins les cel·les

El Govern i la direcció del Centre Penitenciari esperen un document dels interns que es troben en presó preventiva que reclamen millores en l’atenció del centre. Es queixen d’una mala gestió en les mesures de sanitat cap als interns que tenen algun tipus de patologies que es podrien considerar importants, com també de la quantitat d’hores que estan tancats dins les cel·les. Tot i que en un primer moment es parlava d’una possible vaga de fam per part dels reclusos, el director adjunt del centre penitenciari, Ismael Alarcón, va assegurar en declaracions als mitjans després de l’acte de la festivitat

#2 Joan

(12/10/19 12:14)



#1 Sense director

(12/10/19 06:36)