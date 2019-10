L'USdA proposa limitar el preu de lloguer per metre quadrats a 7 euros

El sindicat proposa diferents mesures al Govern com establir un arrendament màxim

Anar a buscar punts en comú i intentar aportar solucions per millorar una problemàtica de l’habitatge que “no és nova d’ara, sinó que portem anys arrossegant”. Aquesta va ser la finalitat de la reunió que van tenir ahir el secretari general de la Unió Sindical, Gabriel Ubach, i el ministre d’Afers Socials, Victor Filloy, que van estar vora dues hores reunits per “presentar solucions i apropar posicions”.

La postura oficial, la de congelar durant un any els lloguers per guanyar temps, va agradar a Ubach, tot i creure que s’ha de treballar en altres mesures per anar més enllà i acabar

