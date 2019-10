Andorra és el cinquè país europeu amb més carcellers per habitant

Actualitzada 11/10/2019 a les 13:00

COMANDAMENTS AMB DUES DONES

Les dades del departament d’Estadística posen en relleu que només una dona tenia l’any passat un càrrec de comandament a la policia. Concretament, un dels tres comissaris de primera que hi ha al cos. L’any passat dels 246 efectius, 195 eren agents de policia i la resta, 51, ocupaven alguns dels diversos càrrecs de comandament. En el cas dels penitenciaris, només una dona, de les sis en plantilla, ocupava un càrrec de comandament com a sots-oficial penitenciària. Respecte als bombers, les tres dones en plantilla són agents i no n’hi ha cap entre els comandaments.

EL CENS ELECTORAL S'INCREMENTA UN 34,4% EN UNA DÈCADA

La població electoral entre els comicis generals de l’abril del 2009 i els de l’abril del 2019 ha augmentat el 34,4% (6.980 persones) i se situa actualment en 27.278 electors, segons les dades fetes públiques ahir per Estadística. El nombre de persones que van participar en els últims comicis va ser de 18.638, augmentant en 3.352, xifra que representa un 21,9% més respecte a l’any 2009. Tanmateix, el volum dels no votants es va incrementar en un 72,4% respecte a la convocatòria de l’any 2009, passant de 5.012 a 8.640, i situant l’abstenció en el 31,7%.

Respecte a les anteriors eleccions generals de l’1 de març del 2015, el nombre de votants va créixer en 2.554 persones, sent les parròquies on més van augmentar Encamp, en un 18,8%, Andorra la Vella, un 17,2%, i la Massana, un 17,2%. Per edats, van augmentar els vots de les franges de 56 a 65 anys, en un 28,8%, i de 18 a 25 anys, situant-se en un 25,6% més. Pel que fa al sexe, les dones van votar més que els homes, representant el 69,8% els vots femenins i un 66,9% els masculins.

Aproximadament dues terceres parts dels electors van votar presencialment, mentre que una tercera part va presentar un vot judicial i menys d’un 1% va votar per correu postal en el conjunt de les sis darreres eleccions.

Andorra és el cinquè país d’Europa amb més funcionaris de presons per habitant. Segons les dar­reres dades publicades per l’Eurostat, l’oficina d’estadística de la Unió Europea, el Principat tenia a final del 2017 una ràtio de 94 penitenciaris per cada 100.000 habitants. Només la superaven Albània (135), Letònia (127), la República Txeca (104) i Lituània (99), i es trobava molt lluny del país amb menys carcellers per habitant, Islàndia, amb 33. L’any passat la ràtio de funcionaris de presons al Principat era de 93.En canvi, Andorra es troba a la cua d’Europa respecte al nombre d’efectius policials per habitant. Eurostat situava a final del 2017 el Principat en el vuitè lloc per la cua d’una llista formada per 31 països. La ràtio del Principat era de 289 policies per cada 100.000 ciutadans i se situava molt lluny de Moldàvia, el país que liderava la llista amb 658 agents per cada 100.000 habitants. Els països amb una ràtio més baixa eren Suècia (198 policies per cada 100.000 ciutadans), Dinamarca (188) i Finlàndia (137). L’any passat la ràtio de policies a Andorra va créixer fins als 323 agents.Les dades de la situació d’Andor­ra respecte a la resta de països europeus les va publicar ahir el departament d’Estadística. Les va recollir en un document d’elaboració pròpia relatiu als efectius en seguretat ciutadana amb els quals comptava el Principat a 31 de gener del 2018.En el cas del cos de policia l’any passat es va tancar amb 304 funcionaris en nòmina. D’aquests, 246 corresponien a personal policíac i 58 a personal administratiu o tècnic. Respecte al 2017, el nombre de personal policíac ha crescut un 13,9%. L’augment d’efectius es deu al fet que 33 alumnes que estaven formant-se fa dos anys van entrar a formar part de la plantilla d’agents el 2018. Cal destacar que la xifra de 246 agents assolida l’any passat és la mateixa que hi havia el 2011 i que en els darrers cinc anys s’ha format 58 alumnes.Quant al cos de penitenciaris, a final de l’any passat hi havia 62 agents en plantilla, mentre que nou de les persones adscrites al departament feien tasques administratives o tècniques. El nombre de carcellers en els darrers nou anys s’ha mantingut relativament estable. El 2010 hi havia 59 agents de presons i els anys que hi va haver menys efectius van ser del 2012 al 2014, amb 57.Tampoc ha sofert gaires fluctuacions la plantilla del cos de bombers pel que fa al personal que fa tasques d’agent. L’any passat eren 118 bombers, els mateixos que hi havia el 2017. Els anys amb menys efectius van ser el 2011 i el 2012, amb 111, i els anys amb més el 2015 i el 2016, amb 119. Els 17 funcionaris que treballaven el 2018 com a personal administratiu o tècnic eren els mateixos que fa dos anys. Quant a la ràtio de bombers per cada 100.000 habitants, era de 177 el 2018.El pes de les dones entre el personal de seguretat ciutadana és molt baix. Dels 246 agents de policia, un 8,5% eren dones el 2018, ja que només 21 eren d’aquest sexe. El percentatge creix fins al 9,6% entre els penitenciaris, ja que dels 62 agents només sis eren dones l’any passat. Al cos de bombers es redueix fins al 2,5%%, amb tres dones entre 118 agents.