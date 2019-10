Demòcrates per Andorra ha aconseguit tancar un acord amb Liberals i Socialdemocràcia i Progrés

L’actual cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, ja té enllestida la coalició amb què es presentarà com a cap de llista a les eleccions comunals del 15 de desembre. La seva formació, Demòcrates per Andorra, anirà amb una coalició tripartida juntament amb els liberals i SDP.

En virtut d’aquesta coalició electoral, la número dos de la llista serà Eva Choy. L’actual consellera de la minoria del comú d’Ordino serà la baula liberal de la cadena que suposarà la llista electoral. El que no sembla tan clar és qui ocuparà el cinquè o el sisè lloc, que correspon a SDP.

La proposta que

