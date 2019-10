L'AREB ha pagat quinze milions d'euros a la multinacional PwC

Actualitzada 10/10/2019 a les 06:57

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries ha pagat almenys 15 milions d’euros a la companyia PricewaterhouseCoopers pels serveis professionals prestats en l’afer BPA. En una resposta parlamentària, l’AREB indica que el procés de revisió dels clients de l’entitat intervinguda que es va iniciar el 16 de març del 2015 van suposar un cost de 13,7 milions d’euros. A aquests diners s’han de sumar 746.500 euros en concepte de la due dilligence de valoració de BPA i la seva actualització. S’han pagat 168.649 euros més per assessoraments en matèria de regulació i 372.055 més per la realització d’una due dilligence a Vall Banc. PricewaterhouseCoopers també ha fet treballs per a BPA, però en tractar-se d’una entitat privada, l’AREB assenyala que no pot facilitar aquesta informació en no estar legitimada. La pregunta, resposta per escrit, la va fer el conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Joaquim Miró.