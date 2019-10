Govern estima en un centenar els pacients de radioteràpia

Actualitzada 10/10/2019 a les 07:00

Redacció Andorra la Vella

L’executiu comença a tenir els primers dubtes sobre la implantació del servei de radioteràpia al país. Així ho va fer veure ahir al Butlletí del Consell General, on va acceptar que perquè el tractament fos rendible hi hauria d’haver entre 300 i 400 pacients, i el Govern, de moment, estima que el nombre d’usuaris és d’un centenar. A més, també va reconèixer que aquesta baixa utilització afectaria negativament l’arribada de professionals amb experiència. De no acabar-se fent, el Govern avançaria un servei d’acompanyament als països veïns.