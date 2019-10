Enxampat pel DNI 'enfarinat'

Un home s’enfronta a quatre anys de presó després que la policia trobés rastres de cocaïna al seu document a la frontera espanyola.

Anar a comprar cocaïna a Barcelona “perquè és de millor qualitat”, parar durant el camí de tornada per fer-te una ratlla ajudant-te del document d’identitat, arribar a la frontera del riu Runer, ser aturat per la policia, identificar-te i veure que troben rastres de pols blanca en el perfil del carnet. Que les forces de seguretat investiguin, trobin 70 grams de cocaïna sota el seient del cotxe i et detinguin per tràfic il·legal d’estupefaents. Aquesta és la història que porta a les espatlles un resident de 43 anys que va passar ahir pel Tribunal de Corts per defensar-se dels 4

#1 Underground

(10/10/19 09:29)