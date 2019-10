Educació pretén reduir fins a setanta places eventuals al llarg de la legislatura

El ministeri creu que pot convertir aquests llocs de treball en fixos de manera “progressiva”

La ministra d’Educació i Ense­nyament Superior, Ester Vilarrubla, va anunciar ahir, en compareixença a la comissió d’Educació del Consell General, que es pretén reduir una setanteta de les places eventuals que hi ha actualment al llarg de la legislatura. Aquesta consolidació dels llocs de treball suposaria una reducció del 20 al 15 per cent del total d’eventuals que hi ha a dia d’avui. La ministra va considerar que aquesta reducció és factible per a l’administració, tot i que va assegurar que ho ha de treballar amb el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) per definir la línia a seguir per fer