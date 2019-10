Torres admet que hi ha “cert risc controlat” a la zona de l'esllavissada

Les proteccions definitives de la CG-1 a la Portalada estaran acabades a inici del 2020

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va indicar ahir que la situació de l’esllavissada a la zona de la Portalada és de “cert risc controlat”. Ho va dir en resposta a una pregunta del conseller general del PS Roger Padreny, relativa al concurs per a la construcció de les proteccions definitives al punt de la CG-1 on el 10 d’agost hi va haver l’esllavissada. Les obres, va dir, estaran acabades durant els primers mesos de l’any vinent.

El ministre, minuts abans, havia explicat, en resposta a la pregunta del també socialdemòcrata Jordi Font, que d’haver-hi algun despreniment de roques no afectarien

#1 Uff que preocupant es això

(09/10/19 16:19)