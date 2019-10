El document final de la cimera insta a conèixer millor les necessitats de les persones discapacitades i a millorar les polítiques socials

Dos dies de reunions i 18 acords. La Cimera Iberoamericana de ministres d’Afers Socials va culminar ahir amb la signatura de la declaració conjunta realitzada pels 22 països participants. Aquest document final posa l’accent en la cooperació internacional i la necessitat d’augmentar el total de dades disponibles per conèixer millor les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat, així com millorar el desenvolupament de polítiques socials arreu d’Iberoamèrica.

Per abordar la qüestió, el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, va explicar en la roda de premsa posterior a la trobada que es traslladarà als governs de tots els països la necessitat

#2 Pare indignat

(09/10/19 10:56)



#1 Hipòcrites

(09/10/19 07:10)