Torres participa en un congrés de carreteres a Abu Dhabi

Va destacar el compromís d’Andorra amb el desenvolupament sostenible

El ministre Jordi Torres va participar ahir en la jornada inaugural del 26è Congrés Mundial de Carreteres, que té lloc a Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units juntament amb altres ministres participants en la cita. Sota el títol Connectant cultures, enfortint economies, la ponència pretenia exposar els objectius i reptes de cada país sobre la planificació d’infraestructures o el transport sostenible, així com per tractar les experiències i les polítiques nacionals al respecte.

En aquest sentit, Torres va exposar les peculiaritats de la xarxa andorrana, “molt condicionada per l’orografia existent” i l’entrada de més de 4 milions de vehicles

#18 Km0

(07/10/19 17:58)



#17 Monument a l'hipocresía

(07/10/19 16:45)



#16 Abu ruqueries

(07/10/19 16:34)



#15 Quina barra

(07/10/19 16:30)



#14 carles

(07/10/19 13:58)



#13 Toni

(07/10/19 13:37)



#12 RJ

(07/10/19 13:04)



#11 Jean valjean

(07/10/19 12:08)



#10 toni

(07/10/19 11:40)



#9 Travelling

(07/10/19 11:32)

Veure’n més